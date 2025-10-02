Programvareutvikler-kompensasjon in Greater Seattle Area hos SAP Concur varierer fra $130K per year for T2 til $243K per year for T4. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Seattle Area utgjør totalt $185K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for SAP Concurs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/2/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$130K
$119K
$944
$9.7K
T3
$174K
$150K
$7.7K
$16.2K
T4
$243K
$190K
$31.7K
$21.2K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
