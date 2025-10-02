Programvareutvikler-kompensasjon in Brazil hos SAP Concur utgjør totalt R$238K per year for T3. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Brazil utgjør totalt R$186K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for SAP Concurs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/2/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
T1
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
T2
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
T3
R$238K
R$198K
R$0
R$40.6K
T4
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
