Santander
Santander Lønninger

Santanders lønn varierer fra $27,604 i total kompensasjon per år for en Datavitenskaper på laveste nivå til $355,215 for en Ledelsesrådgiver på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Santander. Sist oppdatert: 11/15/2025

Regnskapsfører
$31.9K
Datavitenskaper
$27.6K
Finansanalytiker
$32.3K

Investeringsbankmann
$59.4K
Ledelsesrådgiver
$355K
Produktleder
$76.2K
Programvareingeniør
$43.1K
Programvareutviklingsleder
$218K
Den høyest betalte rollen rapportert hos Santander er Ledelsesrådgiver at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $355,215. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Santander er $51,236.

