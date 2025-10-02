Selskapskatalog
Santander UK
  • Lønninger
  • Programvareutvikler

  • Alle Programvareutvikler lønninger

  • Greater London Area

Santander UK Programvareutvikler Lønninger i Greater London Area

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Greater London Area hos Santander UK utgjør totalt £96.8K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Santander UKs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/2/2025

Median Pakke
company icon
Santander UK
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Totalt per år
£96.8K
Nivå
L5
Grunnlønn
£96.8K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
År i selskapet
0 År
Års erfaring
7 År
Hva er karrierenivåene hos Santander UK?

£121K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Praksisplasslønn

Inkluderte stillinger

Full-Stack Programvareingeniør

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos Santander UK in Greater London Area ligger på en årlig totalkompensasjon på £181,902. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Santander UK for Programvareutvikler rollen in Greater London Area er £110,414.

