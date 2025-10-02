Selskapskatalog
Santander Bank
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Programvareutvikler

  • Alle Programvareutvikler lønninger

  • Brazil

Santander Bank Programvareutvikler Lønninger i Brazil

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Brazil hos Santander Bank utgjør totalt R$126K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Santander Banks totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/2/2025

Median Pakke
company icon
Santander Bank
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Totalt per år
R$126K
Nivå
L2
Grunnlønn
R$97.6K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$28.1K
År i selskapet
0 År
Års erfaring
4 År
Hva er karrierenivåene hos Santander Bank?

R$880K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig R$165K+ (noen ganger R$1.65M+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger
Praksisplasslønn

Bidra

Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Programvareutvikler tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Inkluderte stillinger

Send inn ny stilling

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos Santander Bank in Brazil ligger på en årlig totalkompensasjon på R$224,799. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Santander Bank for Programvareutvikler rollen in Brazil er R$127,167.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Santander Bank

Relaterte selskaper

  • TD bank
  • TowneBank
  • FirstBank
  • Vanguard
  • Union Bank
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser