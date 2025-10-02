Selskapskatalog
Santander Bank
  • Lønninger
  • Investeringsbankmann

  • Alle Investeringsbankmann lønninger

  • New York City Area

Santander Bank Investeringsbankmann Lønninger i New York City Area

Investeringsbankmann-mediankompensasjonspakken in New York City Area hos Santander Bank utgjør totalt $245K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Santander Banks totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/2/2025

Median Pakke
company icon
Santander Bank
Vice President
New York, NY
Totalt per år
$245K
Nivå
Vice President
Grunnlønn
$185K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$60K
År i selskapet
5 År
Års erfaring
7 År
Hva er karrierenivåene hos Santander Bank?

$160K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Investeringsbankmann at Santander Bank in New York City Area sits at a yearly total compensation of $330,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Santander Bank for the Investeringsbankmann role in New York City Area is $245,000.

Andre ressurser