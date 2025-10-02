Programvareutvikler-kompensasjon in Greater Bengaluru hos Sandvine varierer fra ₹1.29M per year for Software Engineer I til ₹2.03M per year for Senior Software Engineer I. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Bengaluru utgjør totalt ₹1.65M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Sandvines totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/2/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Software Engineer I
₹1.29M
₹1.29M
₹0
₹0
Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer I
₹2.03M
₹1.97M
₹0
₹56.8K
Senior Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
