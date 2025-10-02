Programvareutvikler-kompensasjon in United States hos S&P Global varierer fra $125K per year for L8 til $284K per year for L13. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $138K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for S&P Globals totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/2/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L8
$125K
$117K
$1.4K
$6.9K
L9
$104K
$95.5K
$286
$8.6K
L10
$125K
$115K
$0
$9.4K
L11
$163K
$146K
$0
$16.9K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
Ingen lønninger funnet
33%
ÅR 1
33%
ÅR 2
33%
ÅR 3
Hos S&P Global er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:
33% opptjenes i 1st-ÅR (16.50% halvårlig)
33% opptjenes i 2nd-ÅR (16.50% halvårlig)
33% opptjenes i 3rd-ÅR (16.50% halvårlig)
