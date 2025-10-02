Selskapskatalog
S&P Global
S&P Global Programvareutvikler Lønninger i Spain

Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for S&P Globals totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/2/2025

€142K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Praksisplasslønn

Opptjeningsplan

33%

ÅR 1

33%

ÅR 2

33%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos S&P Global er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33% opptjenes i 1st-ÅR (16.50% halvårlig)

  • 33% opptjenes i 2nd-ÅR (16.50% halvårlig)

  • 33% opptjenes i 3rd-ÅR (16.50% halvårlig)



Inkluderte stillinger

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Dataingeniør

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos S&P Global in Spain ligger på en årlig totalkompensasjon på €54,210. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos S&P Global for Programvareutvikler rollen in Spain er €44,315.

