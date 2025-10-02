Selskapskatalog
S&P Global
S&P Global Programvareutvikler Lønninger i New York City Area

Programvareutvikler-kompensasjon in New York City Area hos S&P Global varierer fra $125K per year for L8 til $284K per year for L13. Den yearlige mediankompensasjonspakken in New York City Area utgjør totalt $132K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for S&P Globals totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/2/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L8
Software Developer I(Inngangsnivå)
$125K
$117K
$1.4K
$6.9K
L9
Software Developer II
$121K
$110K
$0
$11.4K
L10
Software Developer II
$106K
$106K
$0
$0
L11
Lead Software Developer
$180K
$163K
$0
$17K
$160K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Praksisplasslønn

Opptjeningsplan

33%

ÅR 1

33%

ÅR 2

33%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos S&P Global er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33% opptjenes i 1st-ÅR (16.50% halvårlig)

  • 33% opptjenes i 2nd-ÅR (16.50% halvårlig)

  • 33% opptjenes i 3rd-ÅR (16.50% halvårlig)



Inkluderte stillinger

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Dataingeniør

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos S&P Global in New York City Area ligger på en årlig totalkompensasjon på $283,750. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos S&P Global for Programvareutvikler rollen in New York City Area er $130,000.

Andre ressurser