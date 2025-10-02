Selskapskatalog
S&P Global
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Programvareutvikler

  • Alle Programvareutvikler lønninger

  • Greater London Area

S&P Global Programvareutvikler Lønninger i Greater London Area

Programvareutvikler-kompensasjon in Greater London Area hos S&P Global utgjør totalt £59.5K per year for L9. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater London Area utgjør totalt £63K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for S&P Globals totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/2/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Legg til kompSammenlign nivåer
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L8
Software Developer I(Inngangsnivå)
£ --
£ --
£ --
£ --
L9
Software Developer II
£59.5K
£54.1K
£0
£5.5K
L10
Software Developer II
£ --
£ --
£ --
£ --
L11
Lead Software Developer
£ --
£ --
£ --
£ --
Vis 3 flere nivåer
Legg til kompSammenlign nivåer

£121K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig £22.6K+ (noen ganger £226K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger
Praksisplasslønn

Opptjeningsplan

33%

ÅR 1

33%

ÅR 2

33%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos S&P Global er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33% opptjenes i 1st-ÅR (16.50% halvårlig)

  • 33% opptjenes i 2nd-ÅR (16.50% halvårlig)

  • 33% opptjenes i 3rd-ÅR (16.50% halvårlig)



Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Programvareutvikler tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Inkluderte stillinger

Send inn ny stilling

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Dataingeniør

Ofte stilte spørsmål

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Programvareutvikler sa S&P Global in Greater London Area ay may taunang kabuuang bayad na £126,642. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa S&P Global para sa Programvareutvikler role in Greater London Area ay £58,089.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for S&P Global

Relaterte selskaper

  • Envestnet
  • Affirma
  • Jack Henry & Associates
  • Alkami
  • Enova International
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser