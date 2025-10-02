Programvareutvikler-kompensasjon in Greater Delhi Area hos S&P Global varierer fra ₹1.28M per year for L8 til ₹2.2M per year for L9. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Delhi Area utgjør totalt ₹2.03M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for S&P Globals totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/2/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L8
₹1.28M
₹1.25M
₹0
₹30.5K
L9
₹2.2M
₹2M
₹0
₹202K
L10
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L11
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
33%
ÅR 1
33%
ÅR 2
33%
ÅR 3
Hos S&P Global er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:
33% opptjenes i 1st-ÅR (16.50% halvårlig)
33% opptjenes i 2nd-ÅR (16.50% halvårlig)
33% opptjenes i 3rd-ÅR (16.50% halvårlig)
