Dataforsker-kompensasjon in New York City Area hos S&P Global utgjør totalt $142K per year for L9. Den yearlige mediankompensasjonspakken in New York City Area utgjør totalt $165K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for S&P Globals totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/2/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
L9
$142K
$125K
$0
$16.8K
L10
$ --
$ --
$ --
$ --
L11
$ --
$ --
$ --
$ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
33%
ÅR 1
33%
ÅR 2
33%
ÅR 3
Hos S&P Global er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:
33% opptjenes i 1st-ÅR (16.50% halvårlig)
33% opptjenes i 2nd-ÅR (16.50% halvårlig)
33% opptjenes i 3rd-ÅR (16.50% halvårlig)