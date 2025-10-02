Dataforsker-kompensasjon in India hos S&P Global varierer fra ₹838K per year for L8 til ₹1.92M per year for L10. Den yearlige mediankompensasjonspakken in India utgjør totalt ₹2.61M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for S&P Globals totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/2/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L8
₹838K
₹838K
₹0
₹0
L9
₹2.38M
₹2.2M
₹0
₹189K
L10
₹1.92M
₹1.84M
₹0
₹86.4K
L11
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
33%
ÅR 1
33%
ÅR 2
33%
ÅR 3
Hos S&P Global er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:
33% opptjenes i 1st-ÅR (16.50% halvårlig)
33% opptjenes i 2nd-ÅR (16.50% halvårlig)
33% opptjenes i 3rd-ÅR (16.50% halvårlig)