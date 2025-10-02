Selskapskatalog
S&P Global Dataforsker Lønninger i Greater Bengaluru

Dataforsker-kompensasjon in Greater Bengaluru hos S&P Global utgjør totalt ₹2.19M per year for L9. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Bengaluru utgjør totalt ₹1.46M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for S&P Globals totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/2/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L8
Data Scientist I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
Data Scientist II
₹2.19M
₹2.09M
₹0
₹102K
L10
Data Scientist III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L11
Lead Data Scientist
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.94M

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Opptjeningsplan

33%

ÅR 1

33%

ÅR 2

33%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos S&P Global er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33% opptjenes i 1st-ÅR (16.50% halvårlig)

  • 33% opptjenes i 2nd-ÅR (16.50% halvårlig)

  • 33% opptjenes i 3rd-ÅR (16.50% halvårlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Dataforsker hos S&P Global in Greater Bengaluru ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹3,236,798. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos S&P Global for Dataforsker rollen in Greater Bengaluru er ₹1,460,715.

Andre ressurser