S&P Global
S&P Global Lønninger

S&P Globals lønn varierer fra $4,029 i total kompensasjon per år for en Markedsføringsoperasjoner på laveste nivå til $335,168 for en Bedriftsutvikling på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos S&P Global. Sist oppdatert: 10/25/2025

Programvareutvikler
L8 $13.3K
L9 $24.5K
L10 $30.1K
L11 $45K
L13 $77K

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Dataingeniør

Produktleder
Median $89.4K
Programvareutviklingsleder
Median $290K

Dataanalytiker
Median $12K
Dataforsker
Median $160K
Forretningsanalytiker
Median $170K
Løsningsarkitekt
Median $205K

Data Architect

Regnskapsfører
$111K
Forretningsoperasjoner
$124K
Bedriftsutvikling
$335K
Kundesuksess
$89.6K
Dataforskningsleder
$53.8K
Finansanalytiker
$62.9K
Information Technologist (IT)
$48.9K
Ledelsesrådgiver
$90.8K
Markedsføring
$89.6K
Markedsføringsoperasjoner
$4K
Produktdesigner
$104K
Programleder
$52.8K
Prosjektleder
$55K
Salg
$270K
Salgsingeniør
$109K
Teknisk programleder
$155K
Opptjeningsplan

33%

ÅR 1

33%

ÅR 2

33%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos S&P Global er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33% opptjenes i 1st-ÅR (16.50% halvårlig)

  • 33% opptjenes i 2nd-ÅR (16.50% halvårlig)

  • 33% opptjenes i 3rd-ÅR (16.50% halvårlig)

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos S&P Global er Bedriftsutvikling at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $335,168. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos S&P Global er $89,550.

