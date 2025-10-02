Teknisk programleder-kompensasjon in Albuquerque-Santa Fe Area hos Sandia National Labs utgjør totalt $205K per year for Distinguished Member of Technical Staff. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Albuquerque-Santa Fe Area utgjør totalt $200K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Sandia National Labss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/2/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Distinguished Member of Technical Staff
$205K
$193K
$0
$12K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
