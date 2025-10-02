Selskapskatalog
Sandia National Labs
Sandia National Labs Programvareutvikler Lønninger i Albuquerque-Santa Fe Area

Programvareutvikler-kompensasjon in Albuquerque-Santa Fe Area hos Sandia National Labs varierer fra $121K per year for Member of Technical Staff til $169K per year for Principal Member of Technical Staff. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Albuquerque-Santa Fe Area utgjør totalt $125K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Sandia National Labss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/2/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Member of Technical Staff
(Inngangsnivå)
$121K
$117K
$0
$3.8K
Senior Member of Technical Staff
$152K
$151K
$0
$875
Principal Member of Technical Staff
$169K
$167K
$0
$2.5K
Distinguished Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Praksisplasslønn

Hva er karrierenivåene hos Sandia National Labs?

Inkluderte stillinger

Systemingeniør

Forskningsvitenskapsmann

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos Sandia National Labs in Albuquerque-Santa Fe Area ligger på en årlig totalkompensasjon på $170,500. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Sandia National Labs for Programvareutvikler rollen in Albuquerque-Santa Fe Area er $120,000.

