Sandia National Labs
  Cybersecurity Analyst

  Alle Cybersecurity Analyst lønninger

  Albuquerque-Santa Fe Area

Sandia National Labs Cybersecurity Analyst Lønninger i Albuquerque-Santa Fe Area

Cybersecurity Analyst-mediankompensasjonspakken in Albuquerque-Santa Fe Area hos Sandia National Labs utgjør totalt $165K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Sandia National Labss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/2/2025

Median Pakke
company icon
Sandia National Labs
Principal Member Of Technical Staff
Albuquerque, NM
Totalt per år
$165K
Nivå
-
Grunnlønn
$160K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5K
År i selskapet
15 År
Års erfaring
15 År
Hva er karrierenivåene hos Sandia National Labs?

$160K

Siste lønnsrapporter
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en jobFamilies.Cybersecurity Analyst hos Sandia National Labs in Albuquerque-Santa Fe Area ligger på en årlig totalkompensasjon på $215,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Sandia National Labs for jobFamilies.Cybersecurity Analyst rollen in Albuquerque-Santa Fe Area er $160,000.

Andre ressurser