Sandia National Labs
Sandia National Labs Maskiningeniør Lønninger i San Francisco Bay Area

Maskiningeniør-mediankompensasjonspakken in San Francisco Bay Area hos Sandia National Labs utgjør totalt $212K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Sandia National Labss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/2/2025

Median Pakke
company icon
Sandia National Labs
R&D Mechanical engineer
Livermore, CA
Totalt per år
$212K
Nivå
Senior Technical Staff Member
Grunnlønn
$212K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År i selskapet
6 År
Års erfaring
6 År
Hva er karrierenivåene hos Sandia National Labs?

$160K

Siste lønnsrapporter
Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Maskiningeniør at Sandia National Labs in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $263,600. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sandia National Labs for the Maskiningeniør role in San Francisco Bay Area is $148,000.

Andre ressurser