Programvareutvikler-kompensasjon in Portugal hos Salsify utgjør totalt €54.9K per year for Software Engineer 2. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Portugal utgjør totalt €52.6K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Salsifys totalkompensasjonspakker.
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Software Engineer 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer 2
€54.9K
€54.9K
€0
€0
Senior Software Engineer 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Software Engineer 2
€ --
€ --
€ --
€ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Salsify er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)