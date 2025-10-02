Selskapskatalog
SalesLoft
  • Lønninger
  • Programvareutvikler

  • Alle Programvareutvikler lønninger

  • Guadalajara Metropolitan Area

SalesLoft Programvareutvikler Lønninger i Guadalajara Metropolitan Area

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Guadalajara Metropolitan Area hos SalesLoft utgjør totalt MX$1.14M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for SalesLofts totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/2/2025

Median Pakke
company icon
SalesLoft
Software Engineer
Guadalajara, JA, Mexico
Totalt per år
MX$1.14M
Nivå
L3
Grunnlønn
MX$1.14M
Stock (/yr)
MX$0
Bonus
MX$0
År i selskapet
2 År
Års erfaring
7 År
Hva er karrierenivåene hos SalesLoft?

MX$3.09M

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Inkluderte stillinger

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos SalesLoft in Guadalajara Metropolitan Area ligger på en årlig totalkompensasjon på MXMX$30,587,631. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos SalesLoft for Programvareutvikler rollen in Guadalajara Metropolitan Area er MXMX$22,005,978.

