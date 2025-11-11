Selskapskatalog
Salesforce
Teknisk programleder Nivå

L8

Nivåer hos Salesforce

Sammenlign nivåer
  1. L3
  2. L4
  3. L5
    4. Vis 4 Flere nivåer
Gjennomsnitt Årlig Total kompensasjon
$257,772
Grunnlønn
$210,928
Aksjetildeling ()
$17,333
Bonus
$29,511
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Nyeste lønnsinnrapporteringer
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
