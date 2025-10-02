Selskapskatalog
SailPoint
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Programvareutviklingsleder

  • Alle Programvareutviklingsleder lønninger

  • Greater Austin Area

SailPoint Programvareutviklingsleder Lønninger i Greater Austin Area

Programvareutviklingsleder-mediankompensasjonspakken in Greater Austin Area hos SailPoint utgjør totalt $250K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for SailPoints totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/2/2025

Median Pakke
company icon
SailPoint
Software Engineering Manager
Austin, TX
Totalt per år
$250K
Nivå
hidden
Grunnlønn
$250K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År i selskapet
2-4 År
Års erfaring
11+ År
Hva er karrierenivåene hos SailPoint?

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos SailPoint er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Programvareutviklingsleder tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Programvareutviklingsleder at SailPoint in Greater Austin Area sits at a yearly total compensation of $420,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at SailPoint for the Programvareutviklingsleder role in Greater Austin Area is $229,000.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for SailPoint

Relaterte selskaper

  • Expedition Tech
  • Simon Data
  • Tempus
  • FreedomPay
  • Apiture
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser