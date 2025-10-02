Selskapskatalog
SailPoint
SailPoint Programvareutvikler Lønninger i Greater Austin Area

Programvareutvikler-kompensasjon in Greater Austin Area hos SailPoint varierer fra $100K per year for L2 til $211K per year for L6. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Austin Area utgjør totalt $142K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for SailPoints totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/2/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L1
Associate Software Engineer(Inngangsnivå)
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
Software Engineer
$100K
$94K
$4.4K
$2K
L3
Software Engineer II
$132K
$117K
$9.1K
$6.4K
L4
Senior Software Engineer
$168K
$145K
$15K
$7.3K
Legg til lønnLegg til kompensasjon

Praksisplasslønn

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos SailPoint er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Inkluderte stillinger

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Programvareutvikler at SailPoint in Greater Austin Area sits at a yearly total compensation of $243,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at SailPoint for the Programvareutvikler role in Greater Austin Area is $141,000.

