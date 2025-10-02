Programvareutvikler-kompensasjon in Greater Austin Area hos SailPoint varierer fra $100K per year for L2 til $211K per year for L6. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Austin Area utgjør totalt $142K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for SailPoints totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/2/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$100K
$94K
$4.4K
$2K
L3
$132K
$117K
$9.1K
$6.4K
L4
$168K
$145K
$15K
$7.3K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos SailPoint er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
