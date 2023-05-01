Selskapsoversikt
Safe Security
Jobber her? Gjør krav på ditt selskap

Safe Security Lønninger

Safe Securitys lønnsområde varierer fra $59,467 i total kompensasjon årlig for Programvareingeniør i nedre ende til $172,354 for Salgsingeniør i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Safe Security. Sist oppdatert: 8/15/2025

$160K

Få betalt, ikke utnyttet

Vi har forhandlet frem tusenvis av tilbud og oppnår regelmessig økninger på $30K+ (noen ganger $300K+).Få lønnen din forhandlet eller få din CV gjennomgått av ekte eksperter - rekrutterere som gjør dette daglig.

Programvareingeniør
Median $59.5K
Dataanalytiker
$164K
Produktsjef
$71.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Salgsingeniør
$172K
Mangler din stilling?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å låse opp siden.


FAQ

The highest paying role reported at Safe Security is Salgsingeniør at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $172,354. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Safe Security is $118,021.

Utvalgte stillinger

    Ingen utvalgte stillinger funnet for Safe Security

Relaterte selskaper

  • Square
  • PayPal
  • Lyft
  • DoorDash
  • Pinterest
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser