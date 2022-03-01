Selskapsoversikt
Ryanair
Ryanair Lønninger

Ryanairs lønnsområde varierer fra $23,880 i total kompensasjon årlig for Produktdesigner i nedre ende til $140,295 for Produktsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Ryanair. Sist oppdatert: 8/14/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $56.4K
Rekrutterer
Median $41K
Forretningsanalytiker
$34.7K

Dataanalytiker
$34K
Produktdesigner
$23.9K
Produktsjef
$140K
Inntektsoperasjoner
$76.3K
Løsningsarkitekt
$107K
FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Ryanair er Produktsjef at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $140,295. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Ryanair er $48,739.

Andre ressurser