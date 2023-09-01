Selskapsoversikt
Russian Post
Russian Post Lønninger

Russian Posts lønnsområde varierer fra $14,654 i total kompensasjon årlig for Dataanalytiker i nedre ende til $80,468 for Produktsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Russian Post. Sist oppdatert: 8/14/2025

$160K

Dataanalytiker
$14.7K
Maskinvareingeniør
$24.8K
Markedsføring
$62.1K

Produktsjef
$80.5K
Programvareingeniør
$35.9K
Teknisk programsjef
$66.9K
FAQ

Den högst betalande rollen som rapporterats på Russian Post är Produktsjef at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $80,468. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på Russian Post är $48,977.

Andre ressurser