Root Insurance Lønninger

Root Insurances lønn varierer fra $76,500 i total kompensasjon per år for en Dataanalytiker på laveste nivå til $270,970 for en Personalavdeling på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Root Insurance. Sist oppdatert: 9/18/2025

$160K

Dataforsker
Median $120K
Produktleder
Median $145K
Programvareutvikler
Median $161K

Programvareutviklingsleder
Median $230K
Dataanalytiker
$76.5K
Grafisk designer
$95.2K
Personalavdeling
$271K
Markedsføring
$159K
Maskiningeniør
$86.7K
Produktdesigner
$133K
Rekrutterer
$86.7K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Root Insurance er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

Ofte stilte spørsmål

