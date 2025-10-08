Full-Stack Programvareingeniør-kompensasjon in India hos Rocket Software utgjør totalt ₹1.74M per year for Software Engineer II. Den yearlige mediankompensasjonspakken in India utgjør totalt ₹1.49M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Rocket Softwares totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/8/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹1.74M
₹1.71M
₹0
₹26.6K
Software Engineer III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
