Rocket Companies
Rocket Companies Lønninger

Rocket Companiess lønnsområde varierer fra $75,876 i total kompensasjon årlig for Rekrutterer i nedre ende til $215,735 for Datavitensskapssjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Rocket Companies. Sist oppdatert: 8/19/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $131K

Backend programvareingeniør

Produktsjef
Median $183K
Forretningsutvikling
$199K

Dataanalytiker
$99K
Datavitensskapssjef
$216K
Dataanalytiker
$109K
Finansanalytiker
$119K
Personal
$94.5K
IT-teknolog
$171K
Markedsføring
$99.5K
Produktdesigner
$171K
Produktdesignsjef
$183K
Rekrutterer
$75.9K
Programvareingeniørsjef
$137K
Løsningsarkitekt
$186K
FAQ

The highest paying role reported at Rocket Companies is Datavitensskapssjef at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $215,735. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Rocket Companies is $136,680.

