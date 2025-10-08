Backend Programvareingeniør-kompensasjon in San Francisco Bay Area hos Roche utgjør totalt $213K per year for Senior Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in San Francisco Bay Area utgjør totalt $216K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Roches totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/8/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$213K
$184K
$6.7K
$22.3K
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
