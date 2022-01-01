Selskapskatalog
Roche
Roche Lønninger

Roches lønn varierer fra $19,638 i total kompensasjon per år for en Kundeservice på laveste nivå til $331,500 for en Bedriftsutvikling på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Roche. Sist oppdatert: 9/18/2025

$160K

Programvareutvikler
Software Engineer I $137K
Senior Software Engineer $200K
Staff Software Engineer $200K
Principal Software Engineer $290K

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Dataforsker
Data Scientist I $118K
Data Scientist II $160K
Senior Data Scientist $170K

Biostatistiker

Produktleder
Median $196K

Maskiningeniør
Median $133K
Biomedisinsk ingeniør
Median $100K
Programvareutviklingsleder
Median $304K
Prosjektleder
Median $156K
Teknisk programleder
Median $165K
Regnskapsfører
$25.5K
Forretningsoperasjoner
$35.7K
Forretningsoperasjonsleder
$177K
Forretningsanalytiker
$199K
Bedriftsutvikling
$332K
Kundeservice
$19.6K
Dataforskningsleder
$264K
Finansanalytiker
$131K
Personalavdeling
$206K
Informasjonsteknolog (IT)
$71.6K
Ledelsesrådgiver
$85.8K
Markedsføring
$212K
Produktdesigner
$69.5K
Programleder
$209K
Salg
$136K
Salgsingeniør
$92.5K
Cybersikkerhetsanalytiker
$161K
Løsningsarkitekt
$98.2K
Teknisk forfatter
$48K
UX-forsker
$101K
Risikokapitalist
$176K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Roche er Bedriftsutvikling at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $331,500. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Roche er $158,126.

