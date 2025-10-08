Selskapskatalog
Roblox
  • Lønninger
  • Produktdesigner

  • UX Designer

  • San Francisco Bay Area

Roblox UX Designer Lønninger i San Francisco Bay Area

UX Designer-kompensasjon in San Francisco Bay Area hos Roblox varierer fra $176K per year for IC1 til $470K per year for IC6. Den yearlige mediankompensasjonspakken in San Francisco Bay Area utgjør totalt $350K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Robloxs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/8/2025

Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
IC1
Product Designer
$176K
$130K
$43K
$3.5K
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
Senior Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$361K
$217K
$143K
$0
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Opptjeningsplan

45%

ÅR 1

35%

ÅR 2

20%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos Roblox er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 45% opptjenes i 1st-ÅR (11.25% kvartalsvis)

  • 35% opptjenes i 2nd-ÅR (8.75% kvartalsvis)

  • 20% opptjenes i 3rd-ÅR (5.00% kvartalsvis)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

33%

ÅR 1

33%

ÅR 2

33%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos Roblox er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33% opptjenes i 1st-ÅR (8.25% kvartalsvis)

  • 33% opptjenes i 2nd-ÅR (8.25% kvartalsvis)

  • 33% opptjenes i 3rd-ÅR (8.25% kvartalsvis)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Roblox er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en UX Designer hos Roblox in San Francisco Bay Area ligger på en årlig totalkompensasjon på $590,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Roblox for UX Designer rollen in San Francisco Bay Area er $385,000.

