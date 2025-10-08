Selskapskatalog
Robinhood
Robinhood Full-Stack Programvareingeniør Lønninger

Full-Stack Programvareingeniør-kompensasjon in United States hos Robinhood varierer fra $198K per year for L1 til $903K per year for L6. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $381K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Robinhoods totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/8/2025

Gjennomsnitt Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
L1
IC3(Inngangsnivå)
$198K
$143K
$38.3K
$17.5K
L2
IC4
$302K
$179K
$102K
$21.5K
L3
IC5
$411K
$210K
$183K
$17.8K
L4
IC6
$ --
$ --
$ --
$ --
Vis 2 flere nivåer
$160K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Robinhood er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

100%

ÅR 1

Aksjetype
RSU

Hos Robinhood er RSUs underlagt en 1-årig opptjeningsplan:

  • 100% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% kvartalsvis)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Full-Stack Programvareingeniør hos Robinhood in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $902,500. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Robinhood for Full-Stack Programvareingeniør rollen in United States er $402,000.

