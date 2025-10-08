Backend Programvareingeniør-kompensasjon in United States hos Robinhood varierer fra $200K per year for L1 til $469K per year for L4. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $272K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Robinhoods totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/8/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
L1
$200K
$134K
$53.6K
$12.4K
L2
$294K
$180K
$96.2K
$18.5K
L3
$431K
$217K
$190K
$23.4K
L4
$469K
$217K
$230K
$22.7K
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Robinhood er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
100%
ÅR 1
Hos Robinhood er RSUs underlagt en 1-årig opptjeningsplan:
100% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% kvartalsvis)