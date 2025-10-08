Selskapskatalog
Robinhood
Robinhood Backend Programvareingeniør Lønninger i San Francisco Bay Area

Backend Programvareingeniør-kompensasjon in San Francisco Bay Area hos Robinhood varierer fra $202K per year for L1 til $469K per year for L4. Den yearlige mediankompensasjonspakken in San Francisco Bay Area utgjør totalt $270K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Robinhoods totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/8/2025

Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
L1
IC3(Inngangsnivå)
$202K
$136K
$52.9K
$13.3K
L2
IC4
$299K
$180K
$101K
$17.2K
L3
IC5
$423K
$214K
$185K
$24.5K
L4
IC6
$469K
$217K
$230K
$22.7K
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Robinhood er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

100%

ÅR 1

Aksjetype
RSU

Hos Robinhood er RSUs underlagt en 1-årig opptjeningsplan:

  • 100% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% kvartalsvis)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Backend Programvareingeniør hos Robinhood in San Francisco Bay Area ligger på en årlig totalkompensasjon på $469,333. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Robinhood for Backend Programvareingeniør rollen in San Francisco Bay Area er $286,500.

