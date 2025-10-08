Backend Programvareingeniør-kompensasjon in Canada hos Robinhood varierer fra CA$148K per year for L1 til CA$201K per year for L2. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Canada utgjør totalt CA$209K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Robinhoods totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/8/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
L1
CA$148K
CA$108K
CA$29.6K
CA$11.2K
L2
CA$201K
CA$146K
CA$45K
CA$9.8K
L3
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Robinhood er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
100%
ÅR 1
Hos Robinhood er RSUs underlagt en 1-årig opptjeningsplan:
100% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% kvartalsvis)