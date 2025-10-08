Selskapskatalog
Rivian
  • Lønninger
  • Programvareutvikler

  • Full-Stack Programvareingeniør

  • United States

Rivian Full-Stack Programvareingeniør Lønninger i United States

Full-Stack Programvareingeniør-kompensasjon in United States hos Rivian varierer fra $164K per year for RIV-3 til $342K per year for RIV-7. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $289K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Rivians totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/8/2025

Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
RIV-3
Software Engineer I(Inngangsnivå)
$164K
$132K
$30.5K
$1.7K
RIV-4
Software Engineer II
$182K
$150K
$29.5K
$2.7K
RIV-5
Senior Software Engineer
$234K
$181K
$44.4K
$8.4K
RIV-6
Staff Software Engineer
$278K
$199K
$66.2K
$13.2K
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Opptjeningsplan

50%

ÅR 1

50%

ÅR 2

Aksjetype
RSU

Hos Rivian er RSUs underlagt en 2-årig opptjeningsplan:

  • 50% opptjenes i 1st-ÅR (12.50% kvartalsvis)

  • 50% opptjenes i 2nd-ÅR (12.50% kvartalsvis)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Rivian er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Rivian er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Full-Stack Programvareingeniør hos Rivian in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $388,750. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Rivian for Full-Stack Programvareingeniør rollen in United States er $265,000.

