Full-Stack Programvareingeniør-kompensasjon in San Francisco Bay Area hos Rivian varierer fra $162K per year for RIV-3 til $277K per year for RIV-6. Den yearlige mediankompensasjonspakken in San Francisco Bay Area utgjør totalt $210K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Rivians totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/8/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
RIV-3
$162K
$136K
$24.6K
$1K
RIV-4
$183K
$151K
$29.6K
$2.4K
RIV-5
$238K
$188K
$45.9K
$3.9K
RIV-6
$277K
$202K
$63.8K
$11.6K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
50%
ÅR 1
50%
ÅR 2
Hos Rivian er RSUs underlagt en 2-årig opptjeningsplan:
50% opptjenes i 1st-ÅR (12.50% kvartalsvis)
50% opptjenes i 2nd-ÅR (12.50% kvartalsvis)
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Rivian er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Rivian er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)