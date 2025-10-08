Backend Programvareingeniør-kompensasjon in United States hos Rivian varierer fra $180K per year for RIV-4 til $440K per year for RIV-7. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $301K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Rivians totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/8/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
RIV-3
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-4
$180K
$144K
$33.3K
$3.3K
RIV-5
$240K
$180K
$51K
$8.2K
RIV-6
$306K
$220K
$65.4K
$20.9K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
50%
ÅR 1
50%
ÅR 2
Hos Rivian er RSUs underlagt en 2-årig opptjeningsplan:
50% opptjenes i 1st-ÅR (12.50% kvartalsvis)
50% opptjenes i 2nd-ÅR (12.50% kvartalsvis)
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Rivian er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Rivian er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)