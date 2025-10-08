Selskapskatalog
Rivian
  • Lønninger
  • Maskiningeniør

  • Manufacturing Engineer

  • Greater Los Angeles Area

Rivian Manufacturing Engineer Lønninger i Greater Los Angeles Area

Manufacturing Engineer-kompensasjon in Greater Los Angeles Area hos Rivian varierer fra $108K per year til $272K. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Los Angeles Area utgjør totalt $170K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Rivians totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/8/2025

Gjennomsnitt Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
RIV-3
Mechanical Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-4
Mechanical Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-5
Senior Mechanical Engineer
$186K
$145K
$38.3K
$3.3K
RIV-6
Staff Mechanical Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Opptjeningsplan

50%

ÅR 1

50%

ÅR 2

Aksjetype
RSU

Hos Rivian er RSUs underlagt en 2-årig opptjeningsplan:

  • 50% opptjenes i 1st-ÅR (12.50% kvartalsvis)

  • 50% opptjenes i 2nd-ÅR (12.50% kvartalsvis)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Rivian er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Rivian er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Manufacturing Engineer hos Rivian in Greater Los Angeles Area ligger på en årlig totalkompensasjon på $272,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Rivian for Manufacturing Engineer rollen in Greater Los Angeles Area er $170,000.

Andre ressurser