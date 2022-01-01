Selskapsoversikt
Ritual
Jobber her? Gjør krav på ditt selskap

Ritual Lønninger

Rituals lønnsområde varierer fra $96,768 i total kompensasjon årlig for Programvareingeniør i nedre ende til $243,040 for Programvareingeniørsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Ritual. Sist oppdatert: 8/21/2025

$160K

Få betalt, ikke utnyttet

Vi har forhandlet frem tusenvis av tilbud og oppnår regelmessig økninger på $30K+ (noen ganger $300K+).Få lønnen din forhandlet eller få din CV gjennomgått av ekte eksperter - rekrutterere som gjør dette daglig.

Administrativ assistent
$112K
Markedsføring
$102K
Markedsføringsoperasjoner
$131K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Produktdesigner
$99.5K
Produktsjef
$241K
Programvareingeniør
$96.8K
Programvareingeniørsjef
$243K
Mangler din stilling?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å låse opp siden.


FAQ

The highest paying role reported at Ritual is Programvareingeniørsjef at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $243,040. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ritual is $112,200.

Utvalgte stillinger

    Ingen utvalgte stillinger funnet for Ritual

Relaterte selskaper

  • FloSports
  • BARK
  • SharkNinja
  • Gensler
  • OCC
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser