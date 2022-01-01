Selskapsoversikt
Rite Aid
Rite Aid Lønninger

Rite Aids lønnsområde varierer fra $33,446 i total kompensasjon årlig for Kundeservice i nedre ende til $271,350 for Programsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Rite Aid. Sist oppdatert: 8/21/2025

$160K

Forretningsutvikling
$258K
Kundeservice
$33.4K
Datavitensskapssjef
$179K

Dataanalytiker
$80.4K
Personal
$86.6K
IT-teknolog
$62.1K
Juridisk
$251K
Lege
$83.3K
Produktdesigner
$174K
Programsjef
$271K
Salg
$39.8K
Cybersikkerhetsanalytiker
$241K
Programvareingeniør
$66.2K
Programvareingeniørsjef
$206K
Løsningsarkitekt
$164K
FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Rite Aid er Programsjef at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $271,350. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Rite Aid er $164,175.

Andre ressurser