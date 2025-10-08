Selskapskatalog
Riskified
  • Lønninger
  • Programvareutvikler

  • Full-Stack Programvareingeniør

Riskified Full-Stack Programvareingeniør Lønninger

Full-Stack Programvareingeniør-mediankompensasjonspakken in Israel hos Riskified utgjør totalt ₪495K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Riskifieds totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/8/2025

Median Pakke
company icon
Riskified
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Totalt per år
₪495K
Nivå
L2
Grunnlønn
₪404K
Stock (/yr)
₪57.7K
Bonus
₪33.7K
År i selskapet
2-4 År
Års erfaring
5-10 År
Hva er karrierenivåene hos Riskified?

₪566K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Full-Stack Programvareingeniør hos Riskified in Israel ligger på en årlig totalkompensasjon på ₪645,885. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Riskified for Full-Stack Programvareingeniør rollen in Israel er ₪486,495.

