Riskified
Riskified Lønninger

Riskifieds lønn varierer fra $96,592 i total kompensasjon per år for en Personalavdeling på laveste nivå til $206,500 for en Salg på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Riskified. Sist oppdatert: 9/18/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $142K

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

DevOps Ingeniør

Salg
Median $207K
Forretningsutvikling
$162K

Dataanalytiker
$131K
Dataforsker
$129K
Personalavdeling
$96.6K
Markedsføringsoperasjoner
$118K
Produktdesigner
$122K
Produktleder
$173K
Salgsingeniør
$189K
Programvareutviklingsleder
$199K
Løsningsarkitekt
$159K
Ofte stilte spørsmål

Riskifiedで報告されている最高給与の職種はSalgで、年間総報酬は$206,500です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Riskifiedで報告されている年間総報酬の中央値は$150,508です。

