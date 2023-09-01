Selskapskatalog
Rise8
Rise8 Lønninger

Rise8s lønn varierer fra $175,000 i total kompensasjon per år for en Programvareutvikler på laveste nivå til $211,446 for en Produktleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Rise8. Sist oppdatert: 9/18/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $175K
Produktdesigner
$185K
Produktleder
$211K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Ofte stilte spørsmål

