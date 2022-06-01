Selskapskatalog
Rise People
Rise People Lønninger

Rise Peoples lønn varierer fra $40,079 i total kompensasjon per år for en Tekstforfatter på laveste nivå til $118,286 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Rise People. Sist oppdatert: 9/18/2025

$160K

Tekstforfatter
$40.1K
Produktleder
$60.8K
Programvareutvikler
Median $96K

Programvareutviklingsleder
Median $118K
Ofte stilte spørsmål

El puesto con mayor salario reportado en Rise People es Programvareutviklingsleder con una compensación total anual de $118,286. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Rise People es $78,387.

