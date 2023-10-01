Selskapskatalog
Rise Interactive
Rise Interactive Lønninger

Rise Interactives lønn varierer fra $43,210 i total kompensasjon per år for en Programvareutvikler på laveste nivå til $165,825 for en Produktleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Rise Interactive. Sist oppdatert: 9/18/2025

$160K

Markedsføring
$49.8K
Produktleder
$166K
Programvareutvikler
$43.2K

Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Rise Interactive er Produktleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $165,825. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Rise Interactive er $49,750.

