Videospill Programvareutvikler-kompensasjon in Greater Seattle Area hos Riot Games varierer fra $292K per year for P4 til $367K per year for P5. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Seattle Area utgjør totalt $304K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Riot Gamess totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/12/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$292K
$224K
$0
$67.8K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
