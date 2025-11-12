Selskapskatalog
Riot Games
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Programvareingeniør

  • Videospill Programvareutvikler

  • Greater Seattle Area

Riot Games Videospill Programvareutvikler Lønninger i Greater Seattle Area

Videospill Programvareutvikler-kompensasjon in Greater Seattle Area hos Riot Games varierer fra $292K per year for P4 til $367K per year for P5. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Seattle Area utgjør totalt $304K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Riot Gamess totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/12/2025

Gjennomsnitt Nivå
Legg til kompSammenlign nivåer
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
P1
Associate Software Engineer(Inngangsnivå)
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
Staff Software Engineer
$292K
$224K
$0
$67.8K
Vis 3 flere nivåer
Legg til kompSammenlign nivåer
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger

Bidra
Hva er karrierenivåene hos Riot Games?

Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Programvareingeniør tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Videospill Programvareutvikler hos Riot Games in Greater Seattle Area ligger på en årlig totalkompensasjon på $396,538. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Riot Games for Videospill Programvareutvikler rollen in Greater Seattle Area er $292,000.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Riot Games

Relaterte selskaper

  • Epic Games
  • Pocket Gems
  • Blizzard Entertainment
  • Valve
  • Bungie
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser